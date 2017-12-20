Женщина погибла при взрыве котла в Оренбургской области

Оренбург, 20 декабря. Водяной котел взорвался в частном доме в селе Сузаново Оренбургской области. В результате взрыва погибла женщина.

Сообщение о взрыве поступило днем в среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. По информации местных СМИ, в результате взрыва погибла женщина, а также пострадал мужчина.

В доме, в котором проживали жильцы, не было газа, но у них работал котел. Их не было дома, и за это время прибор замер, сообщает «RIA56.ru». Пара решила включить котел на полную мощность, чтобы он оттаял. В результате чего из-за нарушений правил эксплуатации прибор взорвался.

На месте происшествия работают спасатели, они устанавливают причину взрыва.