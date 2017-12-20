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Происшествия
Женщина погибла при взрыве котла в Оренбургской области
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    Женщина погибла при взрыве котла в Оренбургской области

    17:10  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  20 Декабря 2017
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    Женщина погибла при взрыве котла в Оренбургской области

    Оренбург, 20 декабря. Водяной котел взорвался в частном доме в селе Сузаново Оренбургской области. В результате взрыва погибла женщина.

    Сообщение о взрыве поступило днем в среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. По информации местных СМИ, в результате взрыва погибла женщина, а также пострадал мужчина.

    В доме, в котором проживали жильцы, не было газа, но у них работал котел. Их не было дома, и за это время прибор замер, сообщает «RIA56.ru». Пара решила включить котел на полную мощность, чтобы он оттаял. В результате чего из-за нарушений правил эксплуатации прибор взорвался. 

    На месте происшествия работают спасатели, они устанавливают причину взрыва.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #взрыв #оренбургская область
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