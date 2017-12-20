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Шестилетний ребенок отравился настойкой сирени в Оренбургской области
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    Шестилетний ребенок отравился настойкой сирени в Оренбургской области

    13:46  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:58  20 Декабря 2017
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    Шестилетний ребенок отправился настойкой сирени в Оренбургской области

    Оренбург, 20 декабря. Шестилетний ребенок отравился настойкой цветков сирени, которая была сделана на основе спирта. Полицейские Понамаревского района Оренбургской области проводят проверку.

    Сообщение о том, что в больницу попал мальчик с отравлением, поступило от медиков в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По словам матери, мальчик перепутал бутылку, подумав, что в ней находится лимонад, и выпил спиртовую настойку.

    На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает «RIA56.ru». Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме это дадут оценку действиям родителей шестилетнего ребенка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #отравление #оренбургская область
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