Шестилетний ребенок отравился настойкой сирени в Оренбургской области

Оренбург, 20 декабря. Шестилетний ребенок отравился настойкой цветков сирени, которая была сделана на основе спирта. Полицейские Понамаревского района Оренбургской области проводят проверку.

Сообщение о том, что в больницу попал мальчик с отравлением, поступило от медиков в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По словам матери, мальчик перепутал бутылку, подумав, что в ней находится лимонад, и выпил спиртовую настойку.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает «RIA56.ru». Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме это дадут оценку действиям родителей шестилетнего ребенка.