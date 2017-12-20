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Водитель «ВАЗа» пострадал в ДТП в Сорочинске
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    Водитель «ВАЗа» пострадал в ДТП в Сорочинске

    10:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  20 Декабря 2017
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    Водитель «ВАЗа» пострадал в ДТП в Сорочинске

    Оренбург, 20 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей — «ВАЗ-21043» и «ВАЗ-2108» — произошло в районе дома №48 по улице Чернышевского в Сорочинске Оренбургской области во вторник, 19 декабря. В результате автомобильной аварии пострадал один из водителей «ВАЗа».

    Водитель «ВАЗ-21043» поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении другому отечественному автомобиля, сообщает «RIA56.ru». В результате лобового столкновения водитель, спровоцировавший автомобильную аварию, получил травмы.

    По информации местных СМИ, мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Его доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства автомобильной аварии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбургская область #сорочинск
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