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Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
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    Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске

    19:37  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:37  19 Декабря 2017
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    Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске

    Оренбург, 19 декабря. Мужчина, который имеет непогашенную судимость, напал с ножом на таксиста в автомобиле, после чего угнал машину. Инцидент произошел в Орске Оренбургской области.

    Таксист выехал на очередной вызов, и, приехав на место, к нему на переднее сиденье подсел неизвестный, сообщает УМВД России по Оренбургской области. Во время поездки пассажир стал рассказывать, что до этого таксисты убили одного человека, после чего неизвестный достал нож. Водитель остановил автомобиль и выпрыгнул из салона, однако злоумышленник последовал за ним, но таксист успел скрыться.

    Мужчина сел в машину, завел автомобиль с помощью ключей, которые были оставлены, и уехал. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

    Автор: Дарья Смолина
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    #нападение #орск #оренбургская область #завладение автомобилем
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