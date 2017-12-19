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Стало известно, сколько оренбуржцы тратят на продукты
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    Стало известно, сколько оренбуржцы тратят на продукты

    15:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  19 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько оренбуржцы тратят на продукты

    Оренбург, 19 декабря. Объем розничной торговли в период с января по ноябрь этого года составил чуть более 265 миллиардов рублей. Согласно данным Оренбургстата, показатель в товарной массе увеличился на 3,8 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года.

    Жители Оренбургской области в период с января по ноябрь этого года потратили на продукты и табачные изделия почти 129 миллиардов рублей, на непродовольственные товары — более 136 миллиардов рублей. Согласно данным, показатели в товарной массе к уровню такого же периода прошлого года составили 104,1 процента и 103,5 процента, сообщается на официальном сайте Оренбургстата.

    В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов пришлось 48,5 процента, непроизводственных товаров – 51,5 процента соответственно.

    Автор: Дарья Смолина
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    #продукты #оренбургская область
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