Стало известно, сколько оренбуржцы тратят на продукты

Оренбург, 19 декабря. Объем розничной торговли в период с января по ноябрь этого года составил чуть более 265 миллиардов рублей. Согласно данным Оренбургстата, показатель в товарной массе увеличился на 3,8 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Жители Оренбургской области в период с января по ноябрь этого года потратили на продукты и табачные изделия почти 129 миллиардов рублей, на непродовольственные товары — более 136 миллиардов рублей. Согласно данным, показатели в товарной массе к уровню такого же периода прошлого года составили 104,1 процента и 103,5 процента, сообщается на официальном сайте Оренбургстата.

В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов пришлось 48,5 процента, непроизводственных товаров – 51,5 процента соответственно.