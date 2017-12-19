Три человека отравились угарным газом в автомобиле в Соль-Илецке

Оренбург, 19 декабря. Трое мужчин решили переночевать в автомобиле с включенным двигателем, и они отравились угарным газом. Инцидент произошел в Соль-Илецке Оренбургской области.

Четверо мужчин приехали в Соль-Илецк около четырех часов утра, сообщает «RIA56.ru». Водитель автомобиля решил переночевать в гостинице, а трое мужчин остались спать в машине. Утром водитель автомобиля обнаружил трех человек в бессознательном состоянии.

Трех мужчин с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По данному факту проводится проверка, сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение.