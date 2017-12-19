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Три человека отравились угарным газом в автомобиле в Соль-Илецке
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    Три человека отравились угарным газом в автомобиле в Соль-Илецке

    12:10  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  19 Декабря 2017
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    Три человека отравились угарным газом в автомобиле в Соль-Илецке

    Оренбург, 19 декабря. Трое мужчин решили переночевать в автомобиле с включенным двигателем, и они отравились угарным газом. Инцидент произошел в Соль-Илецке Оренбургской области.

    Четверо мужчин приехали в Соль-Илецк около четырех часов утра, сообщает «RIA56.ru». Водитель автомобиля решил переночевать в гостинице, а трое мужчин остались спать в машине. Утром водитель автомобиля обнаружил трех человек в бессознательном состоянии.

    Трех мужчин с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По данному факту проводится проверка, сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #отравление #оренбургская область #соль-илецк
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