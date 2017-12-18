Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Происшествия
Мать будут судить за издевательство над двумя детьми в Оренбуржье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мать будут судить за издевательство над двумя детьми в Оренбуржье

    18:42  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:42  18 Декабря 2017
    142

    Мать будут судить за издевательство над двумя детьми в Оренбуржье

    Оренбург, 18 декабря. Уголовное дело в отношении жительницы Оренбургской области по обвинению в истязании своих детей передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 43-летняя женщина регулярно избивала шестилетнего и тринадцатилетнего детей, а в зимнее время надолго оставляла их в не отапливаемом доме. Сотрудники охраны правопорядка установили, что подозреваемая часто выпивала. Шестилетний мальчик бродяжничал и просил деньги на пропитание у прохожих.

    В настоящее время уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в неисполнении родительских обязанностей, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Дети на данный момент находятся у бабушки, их здоровью ничто не угрожает.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #оренбург
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть