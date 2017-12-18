Мать будут судить за издевательство над двумя детьми в Оренбуржье

Оренбург, 18 декабря. Уголовное дело в отношении жительницы Оренбургской области по обвинению в истязании своих детей передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 43-летняя женщина регулярно избивала шестилетнего и тринадцатилетнего детей, а в зимнее время надолго оставляла их в не отапливаемом доме. Сотрудники охраны правопорядка установили, что подозреваемая часто выпивала. Шестилетний мальчик бродяжничал и просил деньги на пропитание у прохожих.

В настоящее время уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в неисполнении родительских обязанностей, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Дети на данный момент находятся у бабушки, их здоровью ничто не угрожает.