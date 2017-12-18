Живодера, убившего и съевшего собаку, осудили в Оренбургской области

Оренбург, 18 декабря. Суд Оренбургской области признал виновным мужчину, который украл собаку, после чего убил и съел животное.

Как сообщают региональные новостные источники, 28-летний мужчина украл у соседки собаку, которая находилась в огороде рядом с домом, после чего убил и съел животное. Абдулинский районный суд признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными и назначил ему меру пресечения в виде 340 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, суд Оренбурга приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за мошенничество на общую сумму 18 миллионов рублей.