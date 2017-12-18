Жителя Оренбурга приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество на 18 млн рублей

Оренбург, 18 декабря. Суд Оренбурга приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за мошенничество на общую сумму 18 миллионов рублей.

Мужчина совершал мошеннические действия, оформляя займы под залог недвижимости, тем самым он стал собственником двух жилых дома с земельными участками, двух квартир и одного автомобиля, общая сумма переоформленного на мошенника движимого и недвижимого имущества составляет 18 миллионов рублей.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере одного миллион рублей.