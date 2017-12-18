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Жителя Оренбурга приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество на 18 млн рублей
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    Жителя Оренбурга приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество на 18 млн рублей

    14:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  18 Декабря 2017
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    Жителя Оренбурга приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество на 18 млн рублей

    Оренбург, 18 декабря. Суд Оренбурга приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы за мошенничество на общую сумму 18 миллионов рублей.

    Мужчина совершал мошеннические действия, оформляя займы под залог недвижимости, тем самым он стал собственником двух жилых дома с земельными участками, двух квартир и одного автомобиля, общая сумма переоформленного на мошенника движимого и недвижимого имущества составляет 18 миллионов рублей.

    Ленинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере одного миллион рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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