Пьяного мужчину спасли из горящего авто в Оренбурге

Оренбург, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Оренбурге: на улице сгорел автомобиль.

По информации «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона, инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в вечернее время суток на улице Попова в районе церкви: загорелась отечественная легковушка. Сотрудники пожарно-спасательной службы в составе шести человек и двух единиц техники незамедлительно прибыли на место ЧП. Огнеборцам удалось потушить пламя, охватившее площадь в четыре квадратных метра, ликвидировать около 20:19 часов вечера.

По последней информации, пострадавших нет. Установлено, что очаг возгорания находился в салоне автомобиля, в котором во время ЧП находился пьяный мужчина.