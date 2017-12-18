Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра в Печенгском районе Мурманской области
Происшествия
Пьяного мужчину спасли из горящего авто в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяного мужчину спасли из горящего авто в Оренбурге

    9:48  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:12  18 Декабря 2017
    80

    Пьяного мужчину спасли из горящего авто в Оренбурге

    Оренбург, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Оренбурге: на улице сгорел автомобиль.

    По информации «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона, инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в вечернее время суток на улице Попова в районе церкви: загорелась отечественная легковушка. Сотрудники пожарно-спасательной службы в составе шести человек и двух единиц техники незамедлительно прибыли на место ЧП. Огнеборцам удалось потушить пламя, охватившее площадь в четыре квадратных метра, ликвидировать около 20:19 часов вечера.

    По последней информации, пострадавших нет. Установлено, что очаг возгорания находился в салоне автомобиля, в котором во время ЧП находился пьяный мужчина.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #чп #оренбург
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть