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Молодой житель Орска выпал из окна восьмого этажа
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    Молодой житель Орска выпал из окна восьмого этажа

    9:17  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:17  18 Декабря 2017
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    Молодой житель Орска выпал из окна восьмого этажа

    Оренбург, 18 декабря. Происшествие со смертельным исходом случилось в Оренбургской области в городе Орске: молодой местный житель выпал из окна многоэтажки.

    Как сообщают региональные новостные источники, трагический инцидент произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Андреева: 24-летний молодой человек выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Орчанин получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Родственники погибшего утверждают, что это был несчастный случай В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #орск #оренбургскаяобласть #оренбуржье
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