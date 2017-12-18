Молодой житель Орска выпал из окна восьмого этажа

Оренбург, 18 декабря. Происшествие со смертельным исходом случилось в Оренбургской области в городе Орске: молодой местный житель выпал из окна многоэтажки.

Как сообщают региональные новостные источники, трагический инцидент произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Андреева: 24-летний молодой человек выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Орчанин получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Родственники погибшего утверждают, что это был несчастный случай В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.