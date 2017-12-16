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Иномарка столкнулась с двумя маршрутками в Орске, есть пострадавшие
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    Иномарка столкнулась с двумя маршрутками в Орске, есть пострадавшие

    19:11  16 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  16 Декабря 2017
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    Иномарка столкнулась с двумя маршрутками в Орске, есть пострадавшие

    Орск, 16 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и двух маршрутных автомобилей случилось сегодня днем в Орске.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в УМВД России по Оренбургской области, автомобильная авария произошла в субботу, 16 декабря, днем на улице Тагильской. Водитель иномарки при повороте не уступил право проезда автомобилям ГАЗ, после чего произошло столкновение.

    Пассажирка иномарки,32-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом обеих костей левого предплечья, ушиб грудной клетки. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #орск
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