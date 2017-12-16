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Двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением таблетками в Орске
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    Двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением таблетками в Орске

    15:17  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  16 Декабря 2017
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    Двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением таблетками в Орске

    Орск, 16 декабря. Двухлетняя девочка попала в больницу Оренбургской области с сильнейшим отравлением лекарствами.

    Врачи сообщили в полицию Орска о поступлении в отделение двухлетнего ребенка с серьезным отравлением. Сотрудники охраны правопорядка выяснили у работников медицинского учреждения, что девочка осталась одна и выпила одну или две таблетки лекарства. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося, жизни ребенка на данный момент ничто не угрожает.

    Напомним, следствие разбирается в обстоятельствах смерти пожилой женщины, замороженный труп которой обнаружен в одном из жилых домов Орска. Личность женщины установлена, тело пенсионерки отправлено на экспертизу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #орск
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