Двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением таблетками в Орске

Орск, 16 декабря. Двухлетняя девочка попала в больницу Оренбургской области с сильнейшим отравлением лекарствами.

Врачи сообщили в полицию Орска о поступлении в отделение двухлетнего ребенка с серьезным отравлением. Сотрудники охраны правопорядка выяснили у работников медицинского учреждения, что девочка осталась одна и выпила одну или две таблетки лекарства. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося, жизни ребенка на данный момент ничто не угрожает.

Напомним, следствие разбирается в обстоятельствах смерти пожилой женщины, замороженный труп которой обнаружен в одном из жилых домов Орска. Личность женщины установлена, тело пенсионерки отправлено на экспертизу.