Замороженное тело пенсионерки нашли в жилом доме Орска

Орск, 16 декабря. Следствие разбирается в обстоятельствах смерти пожилой женщины, замороженный труп которой обнаружен в одном из жилых домов Орска.

Замороженное тело пожилой женщины обнаружили в одном из жилых домов, расположенных на улице Шелухина, сообщает интернет-издание «Инфореактор» со ссылкой на очевидцев инцидента. Отмечается, что пенсионерка была совершенно голая.

В настоящее время официальной информации о данном происшествии нет. Известно, что сотрудники охраны правопорядка работали на месте трагедии, выясняли обстоятельства и причины смерти пожилой женщины. Личность женщины установлена, тело пенсионерки отправлено на экспертизу.