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Замороженное тело пенсионерки нашли в жилом доме Орска
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    Замороженное тело пенсионерки нашли в жилом доме Орска

    12:34  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  16 Декабря 2017
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    Замороженное тело пенсионерки нашли в жилом доме Орска

    Орск, 16 декабря. Следствие разбирается в обстоятельствах смерти пожилой женщины, замороженный труп которой обнаружен в одном из жилых домов Орска.

    Замороженное тело пожилой женщины обнаружили в одном из жилых домов, расположенных на улице Шелухина, сообщает интернет-издание «Инфореактор» со ссылкой на очевидцев инцидента. Отмечается, что пенсионерка была совершенно голая.

    В настоящее время официальной информации о данном происшествии нет. Известно, что сотрудники охраны правопорядка работали на месте трагедии, выясняли обстоятельства и причины смерти пожилой женщины. Личность женщины установлена, тело пенсионерки отправлено на экспертизу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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