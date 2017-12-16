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Пластиковая запеканка: оренбургская школьница нашла в завтраке посторонний предмет
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    Пластиковая запеканка: оренбургская школьница нашла в завтраке посторонний предмет

    10:44  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:45  16 Декабря 2017
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    Пластиковая запеканка: оренбургская школьница нашла в завтраке посторонний предмет

    Оренбург, 16 декабря. Ученица оренбургской школы обнаружила в своем завтраке посторонний предмет.

    По информации региональных СМИ со ссылкой на сообщения пользователей социальных сетей, инцидент произошел в школе №67: девочка обнаружила в запеканке предмет, похожий на синюю ленту или фантик. Она подошла к повару столовой и поделилась находкой, тот сразу же поменял блюдо на другое.

    Фотография завтрака с пластиком попала в социальные сети. Интернет-пользователи посоветовали обратиться к администрации образовательного учреждения. В настоящее время причины появления постороннего предмета в запеканке выясняются, отмечает директор комбината питания «Валентина» Ирина Зеленцова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #школа #пластик
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