Пластиковая запеканка: оренбургская школьница нашла в завтраке посторонний предмет

Оренбург, 16 декабря. Ученица оренбургской школы обнаружила в своем завтраке посторонний предмет.

По информации региональных СМИ со ссылкой на сообщения пользователей социальных сетей, инцидент произошел в школе №67: девочка обнаружила в запеканке предмет, похожий на синюю ленту или фантик. Она подошла к повару столовой и поделилась находкой, тот сразу же поменял блюдо на другое.

Фотография завтрака с пластиком попала в социальные сети. Интернет-пользователи посоветовали обратиться к администрации образовательного учреждения. В настоящее время причины появления постороннего предмета в запеканке выясняются, отмечает директор комбината питания «Валентина» Ирина Зеленцова.