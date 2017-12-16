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Семь пожарных расчетов тушили пожар в торговом центре Оренбурга
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    Семь пожарных расчетов тушили пожар в торговом центре Оренбурга

    10:04  16 Декабря 2017  /обновлено: 10:05  16 Декабря 2017
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    Семь пожарных расчетов тушили пожар в торговом центре Оренбурга

    Оренбург, 16 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Оренбурге: загорелся торговый центр.

    По информации «RIA56.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Оренбургской области, пожар вспыхнул в торговом центре «Радуга», который расположен на проспекте Гагарина. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурному около 01:07 часа ночи по московскому времени. На место пожара незамедлительно выехали направили семь пожарных расчетов и 19 сотрудников МЧС.

    Пожарно-спасательные отряды ликвидировали пожар около 03:20 часов ночи. В ведомстве отметили:

    «Очаг возгорания находился на втором этаже в торговом зале. В целях проведения разведки работало три звена газодымозащитной службы».

    Пламя охватило территорию площадью 40 квадратных метров. По последней информации, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах ЧП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #чп #оренбург #тц #тц радуга
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