Роспотребнадзор нашел нарушения у оренбургской службы доставки азиатских блюд

Оренбург, 15 декабря. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области провело проверку одного из индивидуальных предпринимателей, который изготавливает и занимается доставкой блюд азиатской кухни.

Проверка показала, что у индивидуального предпринимателя есть ряд нарушений. Среди нарушений: отсутствие маркировки разделочного инвентаря, нарушение сроков хранения полуфабрикатов, отсутствие дезинфекционных средств, кроме этого ведение документации не соответствует нормам.

В ходе проверки было выяснено, что не все сотрудники организации проходили медицинское обследование. Также руководитель не организовал курс гигиенической подготовки для своих сотрудников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, он должен будет оплатить штраф в размере шести тысяч рублей.