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Роспотребнадзор нашел нарушения у оренбургской службы доставки азиатских блюд
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    Роспотребнадзор нашел нарушения у оренбургской службы доставки азиатских блюд

    19:36  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  15 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор нашел нарушения у оренбургской службы доставки азиатских блюд

    Оренбург, 15 декабря. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области провело проверку одного из индивидуальных предпринимателей, который изготавливает и занимается доставкой блюд азиатской кухни.

    Проверка показала, что у индивидуального предпринимателя есть ряд нарушений. Среди нарушений: отсутствие маркировки разделочного инвентаря, нарушение сроков хранения полуфабрикатов, отсутствие дезинфекционных средств, кроме этого ведение документации не соответствует нормам.

    В ходе проверки было выяснено, что не все сотрудники организации проходили медицинское обследование. Также руководитель не организовал курс гигиенической подготовки для своих сотрудников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Оренбургской области.

    Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, он должен будет оплатить штраф в размере шести тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #роспотребнадзор #оренбург
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