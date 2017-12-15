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Оренбурженка стала бронзовой чемпионкой Европы по плаванию
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    Оренбурженка стала бронзовой чемпионкой Европы по плаванию

    17:55  15 Декабря 2017  /обновлено: 17:55  15 Декабря 2017
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    Оренбурженка стала бронзовой чемпионкой Европы по плаванию

    Оренбург, 15 декабря. Жительница Оренбурга Мария Каменева взяла бронзовую медаль на дистанции сто метров на спине в Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

    Мария Каменева проплыла дистанцию за 57,01 секунды, второе место заняла Кира Туссент из Нидерладов. Золотую медаль получила венгерка Катинка Хоссу, она справилась с этой дистанцией за 55,66 секунд, сообщает «RIA56.ru». Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в столице Дании — Копенгагене — с 14 декабря по 17 декабря.

    Мария Каменева является мастером спорта международного класса по плаванию. Она чемпионка России 2017 года, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете 4x50 метров вольным стилем в короткой воде. На универсиаде в Тайбэе она выиграла три серебряные медали.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #плавание #чемпионат европы
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