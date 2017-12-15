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Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
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    Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары

    14:44  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:45  15 Декабря 2017
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    Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары

    Оренбург, 15 декабря. Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». В убийстве 37-летнего мужчины и 41-летней женщины подозревается 18-летний молодой человек.

    По предварительным данным, во время ссоры молодой человек взял нож и несколько раз ударил мужчину в области груди, а затем и женщину. После чего злоумышленник покинул место преступления, оставив тела в квартире, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. Тела были обнаружены спустя два дня в квартире дома по улице Моторной в Медногорске.

    Молодой человек задержан. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование данного дела продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #оренбургская область
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