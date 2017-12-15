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Водитель погиб в ДТП на Загородном шоссе в Оренбурге
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    Водитель погиб в ДТП на Загородном шоссе в Оренбурге

    11:09  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:09  15 Декабря 2017
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    Водитель погиб в ДТП на Загородном шоссе в Оренбурге

    Оренбург, 15 декабря. Водитель отечественного автомобиля погиб и два его пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Загородном шоссе в Оренбурге.

    Авария произошла на Загородном шоссе ночью в пятницу, 15 декабря. Водитель ВАЗ-2115 двигался в сторону улицы Терешковой, он не справился с управлением и врезался в ограждение разделительной полосы, сообщает УМВД России по Оренбургской области. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка: устанавливаются причины аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Медики осмотрели двух пассажиров: одного отпустили домой, второго госпитализировали. У мужчины, личность которого пока не установлена, была контузия головного мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимационном отделении. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбург #погибший
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