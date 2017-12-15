Водитель погиб в ДТП на Загородном шоссе в Оренбурге

Оренбург, 15 декабря. Водитель отечественного автомобиля погиб и два его пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Загородном шоссе в Оренбурге.

Авария произошла на Загородном шоссе ночью в пятницу, 15 декабря. Водитель ВАЗ-2115 двигался в сторону улицы Терешковой, он не справился с управлением и врезался в ограждение разделительной полосы, сообщает УМВД России по Оренбургской области. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка: устанавливаются причины аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Медики осмотрели двух пассажиров: одного отпустили домой, второго госпитализировали. У мужчины, личность которого пока не установлена, была контузия головного мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимационном отделении.