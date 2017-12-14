Пьяный пенсионер упал в шахту лифта в торговом центре Оренбурга

Оренбург, 14 декабря. Полицейские Оренбурга проводят проверку после падения мужчины в шахту лифта в одном из торгово-развлекательных центров.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, 60-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал в шахту лифта торгово-развлекательного комплекса. Мужчина получил травму головы и рваную рану правой голени. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после проверки будет принято процессуальное решение.