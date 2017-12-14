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Пьяный пенсионер упал в шахту лифта в торговом центре Оренбурга
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    Пьяный пенсионер упал в шахту лифта в торговом центре Оренбурга

    16:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  14 Декабря 2017
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    Пьяный пенсионер упал в шахту лифта в торговом центре Оренбурга

    Оренбург, 14 декабря. Полицейские Оренбурга проводят проверку после падения мужчины в шахту лифта в одном из торгово-развлекательных центров.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, 60-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал в шахту лифта торгово-развлекательного комплекса. Мужчина получил травму головы и рваную рану правой голени. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

    Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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