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Обвиняемая в поборах директор оренбургской школы забрала заявление об увольнении
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    Обвиняемая в поборах директор оренбургской школы забрала заявление об увольнении

    14:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  14 Декабря 2017
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    Обвиняемая в поборах директор оренбургской школы забрала заявление об увольнении

    Оренбург, 14 декабря. Родители учеников оренбургской школы обвинили руководство в необоснованных сборах на различный нужны, директор образовательного учреждения подала в отставку.

    Родители учеников школы №86, расположенной на улице Салмышской, на собрании высказали возмущение из-за денежных сборов на различные нужды. Родители отметили, что новое образовательное учреждение не может постоянно нуждаться. Позже стало известно, что директор образовательного учреждения Елена Сапкулова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

    В настоящий момент в Управлении уже готовят приказ, который отменяет решение директора, связанное стрессом и оказанным на нее давлением. Родители учеников разделились на два лагеря. На данный момент собрано уже 250 подписей в поддержку директора.

    Автор: Ксения Пудовкина
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