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Водитель на легковушке влетел в толпу пешеходов в Оренбуржье и скрылся
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    Водитель на легковушке влетел в толпу пешеходов в Оренбуржье и скрылся

    12:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:58  14 Декабря 2017
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    Водитель на легковушке влетел в толпу пешеходов в Оренбуржье и скрылся

    Оренбург, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области: отечественный автомобиль влетел в группу людей, стоящих на обочине.

    Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, отечественный автомобиль марки «Лада Веста» влетел в стоящую на обочине группу людей и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел ДТП в селе Николаевка Сорочинского городского округа. Три человека получили травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. Правоохранительные органы обнаружили брошенную машину в Сорочинске.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #оренбург
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