Водитель на легковушке влетел в толпу пешеходов в Оренбуржье и скрылся

Оренбург, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области: отечественный автомобиль влетел в группу людей, стоящих на обочине.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, отечественный автомобиль марки «Лада Веста» влетел в стоящую на обочине группу людей и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел ДТП в селе Николаевка Сорочинского городского округа. Три человека получили травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. Правоохранительные органы обнаружили брошенную машину в Сорочинске.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.