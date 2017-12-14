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Происшествия
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Происшествия
Пассажирский автобус полностью сгорел в Оренбурге
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    Пассажирский автобус полностью сгорел в Оренбурге

    9:18  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:19  14 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус полностью сгорел в Оренбурге

    Оренбург, 14 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Оренбурге: загорелся маршрутный пассажирский автобус.

    Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в четверг, 14 декабря, около семи часов утра по московскому времени на остановке «20 микрорайон», которая расположена на улице Салмышской в районе торгового комплекса «КИТ». Пассажирский автобус, который следовал по маршруту №59, внезапно загорелся.

    Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 06:55 часов утра. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание около 07:34 часов утра. По последней информации известно, что пострадавших нет. Пламя охватило автобус на общей площади шесть квадратных метров.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #оренбург #паз
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