Пассажирский автобус полностью сгорел в Оренбурге

Оренбург, 14 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Оренбурге: загорелся маршрутный пассажирский автобус.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в четверг, 14 декабря, около семи часов утра по московскому времени на остановке «20 микрорайон», которая расположена на улице Салмышской в районе торгового комплекса «КИТ». Пассажирский автобус, который следовал по маршруту №59, внезапно загорелся.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 06:55 часов утра. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание около 07:34 часов утра. По последней информации известно, что пострадавших нет. Пламя охватило автобус на общей площади шесть квадратных метров.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины пожара.