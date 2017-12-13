Синоптики Оренбуржья предупредили местных жителей о тумане и изморози

Оренбург, 13 декабря. Синоптики предупреждают об ухудшающихся погодных условиях в Оренбургской области: регион накроет густой туман.

По информации Оренбургского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в четверг, 14 декабря, на территории области прогнозируются сильный туман и образование изморози. Непогода связана с влиянием холодного Сибирского антициклона.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей области о соблюдении правил безопасности во время ухудшающихся погодных условий и просят автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, уголовное дело возбудили в отношении жителя Оренбургской области, который зарезал товарища в пьяной ссоре.