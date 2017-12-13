Ревнивый житель Оренбуржья зарезал собутыльника

Оренбург, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Оренбургской области, который зарезал товарища в пьяной ссоре.

Как сообщают в пресс-службе регионального СК, инцидент произошел во вторник, 12 декабря, в селе Беловка. Двое мужчин распивали спиртные напитки, во время этого между ними разгорелся конфликт. 31-летний мужчина приревновал 43-летнего знакомого к супруге, после чего произошла драка, в ходе которой подозреваемый взял нож и ударил им в грудь потерпевшему.

Мужчина скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время следствие продолжает проверку и выясняет обстоятельства и причины случившегося. Подозреваемый находится под стражей.