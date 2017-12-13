Иномарка протаранила столб после ДТП в Оренбурге

Оренбург, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вчера вечером в Оренбурге, один человек пострадал.

Как сообщает «Ria56.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, автомобильная авария случилась во вторник, 12 декабря, около восьми часов вечера по московскому времени на проспекте Победы.

Водитель автомобиля марки Renault Megan не рассчитал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем Nissan, который двигался слева. От удара первая иномарка вылетела с проезжей части и протаранила световую опору. Пострадал водитель, работники скорой помощи незамедлительно доставили его в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.