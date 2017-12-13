Корова переломала кости пенсионеру в Оренбуржье

Оренбург, 13 декабря. Пенсионер попал в больницу с переломами грудины и ребра после попытки вывести корову из бокса.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД региона, инцидент случился в Переволоцком районе. По предварительным данным известно, что 68-летний местный житель выводил корову из бокса, но животное прижало его в дверном проеме.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести, врачи после госпитализации диагностировали тупую травму грудной клетки, закрытый переломом грудины со смещением отломков и перелом ребра. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.