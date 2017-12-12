Стало известно, какие новогодние мероприятия пройдут в Оренбурге

Оренбург, 12 декабря. Администрация Оренбурга анонсировала список новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в городе. Планируют провести 247 мероприятий, среди них праздники во дворах и районах, в организациях, а также общегородские мероприятия.

Праздничные мероприятия пройдут в Оренбурге с 25 декабря 2017 года по 14 января следующего года. Откроет волну праздников «Карнавал друзей», праздник для детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие пройдет в ДК «Россия» с 11 утра до двух часов дня 25 декабря.

Открытия главных елок округов состоятся: 26 декабря в 19.00 — в Северном округе в парке имени 50-летия СССР, 27 декабря в 19.00 — в Южном округе в сквере Юрия Гагарина и в Национальной деревне. Городская елка в сквере у Дома Советов откроется в семь часов вечера 28 декабря, сообщается на официальном портале города Оренбург.

Жители и гости Оренбурга смогут принять участие в вечере на коньках, посмотреть Рождественский концерт и поучаствовать в турнире по лыжным гонка в январе следующего года.