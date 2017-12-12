Аномальные морозы ударят в Оренбургской области в ближайшие дни

Оренбург, 12 декабря. Аномальные морозы ожидаются в Оренбургской области со среды, 13 декабря.

Сильные морозы, по прогнозам синоптиков, будут на территории Оренбургской области до понедельника, 18 декабря. В Восточных районах региона температура ночью может достигнуть -26.

«Ожидается аномально-холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более», — сообщает пресс-служба ГУМ МЧС России по Оренбургской области.

Сотрудники МЧС отмечают, что могут возникнуть аварийные ситуации на коммунальных жизнеобеспечения населения, а также на объектах и линиях энергосистем.

По данным Росгидромета, в среду, 13 декабря, на западной части Оренбургской области переменная облачность, небольшой снег, в Бузлуке ожидается -7, в восточной части региона снег и облачность, в Орске и Ясном днем будет до -19. В Оренбурге также будет снег и температура воздуха до -12.