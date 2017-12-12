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Оренбургская полиция нашла водителя автобуса, сбежавшего с места ДТП
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    Оренбургская полиция нашла водителя автобуса, сбежавшего с места ДТП

    15:00  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:00  12 Декабря 2017
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    Оренбургская полиция нашла водителя автобуса, сбежавшего с места ДТП

    Оренбург, 12 декабря. Несовершеннолетний выпал из автобуса в Оренбурге. Водитель маршрутки скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, однако сотрудникам полиции удалось его найти.

    Сотрудники правоохранительный органов нашли водителя автобуса, который ездил по маршруту №61 Армада — Солнечный. Им оказался мужчина 1986 года рождения, сообщает «RIA56.ru» со ссылкой на информацию УМВД России по Оренбургской области. Водителя привлекли к административной ответственности, он должен будет заплатить штраф — тысячу рублей.

    Ранее сообщалось, что 15-летний подросток выпал из автобуса около дома №24 по улице Салмышская. Несовершеннолетнего  доставили в медицинское учреждение. У него были сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбург
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