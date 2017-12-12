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Три человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Оренбурге
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    Три человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Оренбурге

    11:15  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:15  12 Декабря 2017
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    Три человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Оренбурге

    Оренбург, 12 декабря. Две иномарки столкнулись у дома №13 по проезду Автоматики в Оренбурге. В результате автомобильной аварии пострадали три человека.

    Водитель автомобиля Daewoo, который ранее был лишен водительских прав, выехал на встречную полосу, и в результате чего произошло столкновение с другой иномаркой — Renault. В автомобильной аварии пострадали 34-летний водитель Daewoo, 28-летний водитель и пассажир Renault, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники полиции собрали весь необходимый материал, после проверки будет принято процессуально решение.

    Напомним, в Медногорске водитель сбил пешехода — женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 6 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбургская область
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