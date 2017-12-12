Три человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в Оренбурге

Оренбург, 12 декабря. Две иномарки столкнулись у дома №13 по проезду Автоматики в Оренбурге. В результате автомобильной аварии пострадали три человека.

Водитель автомобиля Daewoo, который ранее был лишен водительских прав, выехал на встречную полосу, и в результате чего произошло столкновение с другой иномаркой — Renault. В автомобильной аварии пострадали 34-летний водитель Daewoo, 28-летний водитель и пассажир Renault, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Сотрудники полиции собрали весь необходимый материал, после проверки будет принято процессуально решение.

Напомним, в Медногорске водитель сбил пешехода — женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 6 декабря.