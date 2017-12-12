Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье

Оренбург, 12 декабря. Десятилетний ребенок получил ожоги руки из-за взрыва петарды. Инцидент произошел в Домбаровском районе Оренбургской области.

Подросток получил термические ожоги первой и второй степени трех пальцев на правой руке, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. Ребенка доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, у 12-летнего подростка, который проживает в Самаре, взорвалась в руках петарда. Ребенок купил петарду на одном из рынков города, после чего он поджег ее, но не успел вовремя выбросить. Подросток был госпитализирован.