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Происшествия
Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье
Происшествия
Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье
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    Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье

    10:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  12 Декабря 2017
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    Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье

    Оренбург, 12 декабря. Десятилетний ребенок получил ожоги руки из-за взрыва петарды. Инцидент произошел в Домбаровском районе Оренбургской области.

    Подросток получил термические ожоги первой и второй степени трех пальцев на правой руке, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. Ребенка доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

    Напомним, у 12-летнего подростка, который проживает в Самаре, взорвалась в руках петарда. Ребенок  купил петарду на одном из рынков города, после чего он поджег ее, но не успел вовремя выбросить. Подросток был госпитализирован.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #петарда #оренбургская область
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