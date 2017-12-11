Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Общество
Секция по хоккею для глухих детей появится в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Секция по хоккею для глухих детей появится в Оренбурге

    17:48  11 Декабря 2017
    78

    Секция по хоккею для глухих детей появится в Оренбурге

    Оренбург, 11 декабря. Специализированная хоккейная команда для детей с нарушением слуха будет создана в Оренбурге, об этом стало известно в воскресенье, 10 декабря.

    Начнет работу хоккейная секция для детей с нарушением слуха в феврале следующего года. На данный момент, с декабря по январь можно будет записаться в команду. Занятия для детей будут бесплатными, также как и хоккейная экипировка и снаряжение. В секцию запишут детей, возраст которых от десяти до 13 лет, сообщается на портале «Город Оренбург. Официальный Интернет-портал». Количество мест в секцию ограничено: смогут записать только 30 детей.

    «Мы считаем, что этот проект интересный и перспективный для Оренбурга. Это поможет детям укрепить веру в себя, в свои силы», — сообщает координатор проекта «Хоккей безграничных возможностей» Светлана Рыбалко.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хоккей #оренбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть