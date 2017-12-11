Секция по хоккею для глухих детей появится в Оренбурге

Оренбург, 11 декабря. Специализированная хоккейная команда для детей с нарушением слуха будет создана в Оренбурге, об этом стало известно в воскресенье, 10 декабря.

Начнет работу хоккейная секция для детей с нарушением слуха в феврале следующего года. На данный момент, с декабря по январь можно будет записаться в команду. Занятия для детей будут бесплатными, также как и хоккейная экипировка и снаряжение. В секцию запишут детей, возраст которых от десяти до 13 лет, сообщается на портале «Город Оренбург. Официальный Интернет-портал». Количество мест в секцию ограничено: смогут записать только 30 детей.