Стало известно, какими редкими именами называют новорожденных в Оренбурге

Оренбург, 11 декабря. В Оренбурге с 30 ноября по 6 декабря родились 164 ребенка, из них 83 девочки и 81 мальчик. Родители называют детей такими редкими именами как Демьян, Евсей, Мирон, Пелагея, Есения, Николета.

Родители новорожденных выбирают, в основном, имена для мальчиков — Артем, Владислав, Кирилл и Михаил, для девочек — Варвара, Виктория, Дарья и Екатерина. Не забывают родители и о других именах, редкими стали: Демьян, Евсей, Мирон, Григорий, Елисей, Эдуард, Арсений, Платон, Леонид, Лика, Лидия, Кира, Наталья, Ева, Илона, Надежда, Пелагея, Каролина, Есения, Лада, Николета. Об этом сообщает «Вестирама.ру» со ссылкой на информацию городского управления ЗАГС. За одну неделю три семьи стали родителями двойняшек.

Как стало известно, за неделю было зарегистрировано 65 брачных союзов, в том числе и с гражданином Узбекистана. 53 пары решили расторгнуть свой брак.