Водитель иномарки сбил десятилетнюю школьницу в Оренбурге

Оренбург, 11 декабря. Участниками дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на улице Карагандинской в Оренбурге, стали пешеход и автомобиль марки Fiat. В результате наезда на пешехода пострадала 10-летняя девочка.

Водитель иномарки сбил подростка, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Оренбургское». Школьница получила перелом плечевой кости и обратилась в больницу, ей назначили амбулаторное лечение и отправили домой. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ребенок шел из школы домой без сопровождения взрослых, сообщает «RIA56.ru».