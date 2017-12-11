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Водитель иномарки сбил десятилетнюю школьницу в Оренбурге
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    Водитель иномарки сбил десятилетнюю школьницу в Оренбурге

    15:08  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  11 Декабря 2017
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    Водитель иномарки сбил десятилетнюю школьницу в Оренбурге

    Оренбург, 11 декабря. Участниками дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на улице Карагандинской в Оренбурге, стали пешеход и автомобиль марки Fiat. В результате наезда на пешехода пострадала 10-летняя девочка.

    Водитель иномарки сбил подростка, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Оренбургское». Школьница получила перелом плечевой кости и обратилась в больницу, ей назначили амбулаторное лечение и отправили домой. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Ребенок шел из школы домой без сопровождения взрослых, сообщает «RIA56.ru».

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #дтп #оренбург
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