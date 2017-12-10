Банда из пяти жителей Новотроицка взрывала банкоматы

Оренбург, 10 декабря. Прокуратура Оренбургской области приняла решение о продлении срока содержания под стражей жителей Новотроицка, которые обвиняются в подрыве и ограблении двух банкоматов.

Как сообщают региональные новостные источники, пять жителей Новотроицка обвиняются в совершении хищений хищениях в особо крупном размере. По версии следствия, мужчины попытались взломать банкомат 13 июля 2017 года путем подрыва. Второй взлом они совершили 2 августа текущего года. Им удалось вскрыть банкомат, который расположен в помещении круглосуточной зоны самообслуживания ПАО «Сбербанк России» и похитить 2 122 000 рублей.

Обвиняемым в соответствии с ходатайством прокуратуры Советского района Орска продлили срок ареста.