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Украина
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Банда из пяти жителей Новотроицка взрывала банкоматы
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    Банда из пяти жителей Новотроицка взрывала банкоматы

    18:11  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  10 Декабря 2017
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    Банда из пяти жителей Новотроицка взрывала банкоматы

    Оренбург, 10 декабря. Прокуратура Оренбургской области приняла решение о продлении срока содержания под стражей жителей Новотроицка, которые обвиняются в подрыве и ограблении двух банкоматов.

    Как сообщают региональные новостные источники, пять жителей Новотроицка обвиняются в совершении хищений хищениях в особо крупном размере. По версии следствия, мужчины попытались взломать банкомат 13 июля 2017 года путем подрыва. Второй взлом они совершили 2 августа текущего года. Им удалось вскрыть банкомат, который расположен в помещении круглосуточной зоны самообслуживания ПАО «Сбербанк России» и похитить 2 122 000 рублей. 

    Обвиняемым в соответствии с ходатайством прокуратуры Советского района Орска продлили срок ареста.

    Автор: Ксения Пудовкина
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