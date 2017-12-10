Пьяный водитель протаранил иномарку в Оренбурге и попытался скрыться

Оренбург, 10 декабря. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в Оренбурге: столкнулись две иномарки.

По информации региональных источников со ссылкой на сообщения очевидцев, автомобильная авария случилась на проспекте Победы: столкнулись Toyota и Chevrolet. По предварительной информации известно, что один из водителей находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Toyota врезалась в Chevrolet, который от удара влетел в световую опору. Пьяный водитель попытался скрыться с места ДТП, но полиции удалось его задержать.В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.