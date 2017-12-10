Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе

Орск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне в Орске: несовершеннолетний юноша попал под колеса иномарки.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел на проспекте Ленина, напротив дома №130: легковой автомобиль марки Audi под управлением 47-летнего водителя, допустил наезд на 17-летнего пешехода. Юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали молодого человека в медицинское учреждение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают причины ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.