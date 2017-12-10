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Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
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    Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе

    11:50  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  10 Декабря 2017
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    Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе

    Орск, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне в Орске: несовершеннолетний юноша попал под колеса иномарки.

    Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел на проспекте Ленина, напротив дома №130: легковой автомобиль марки Audi под управлением 47-летнего водителя, допустил наезд на 17-летнего пешехода. Юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали молодого человека в медицинское учреждение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают причины ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #орск
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