Жилой дом сгорел в Оренбургской области

Оренбург, 10 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне ночью в Оренбургской области: загорелся жилой дом.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, инцидент произошел в ночь на 10 декабря в поселке Нижнесакмарский. Сообщение о пожаре на пуль дежурного пожарно-спасательной службы поступило около 23:00 часов по московскому времени. Отряд огнеборцев в составе 12 человек на четырех пожарных машинах прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки.

Известно, что пламя охватило территорию в 200 квадратных метров. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины пожара.