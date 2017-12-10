Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила молодого орчанина на пешеходном переходе
Происшествия
Жилой дом сгорел в Оренбургской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жилой дом сгорел в Оренбургской области

    11:40  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  10 Декабря 2017
    35

    Жилой дом сгорел в Оренбургской области

    Оренбург, 10 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне ночью в Оренбургской области: загорелся жилой дом.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, инцидент произошел в ночь на 10 декабря в поселке Нижнесакмарский. Сообщение о пожаре на пуль дежурного пожарно-спасательной службы поступило около 23:00 часов по московскому времени. Отряд огнеборцев в составе 12 человек на четырех пожарных машинах прибыли на место ЧП в кратчайшие сроки.

    Известно, что пламя охватило территорию в 200  квадратных метров. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #оренбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть