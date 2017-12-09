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Житель Оренбургской области избил пограничника
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    Житель Оренбургской области избил пограничника

    21:01  9 Декабря 2017  /обновлено: 21:01  09 Декабря 2017
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    Житель Оренбургской области избил пограничника

    Оренбург, 9 декабря. Житель Соль-Илецка Оренбургской области избил пограничника. Уголовное дело по факту нападения на представителя власти передано в суд.

    Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области остановил автомобиль, чтобы проверить документы. Однако водитель не стал общаться и уехал, сообщает «saltday.ru». Сотрудники пограничного управление поехали за мужчиной и догнали во дворе его дома. Мужчина и его знакомый стали избивать пограничника. Они нанесли ему телесные повреждения, которые расцениваются как причинение легкого вреда здоровью.

    Напомним, водитель дорогой иномарки избила пожилую жительницу Владивостока, после чего скрылась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

    Автор: Дарья Смолина
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    #избиение #оренбургская область
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