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Оренбурженка перевела интернет-мошенникам 45 тыс. рублей за несуществующий автомобиль
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    Оренбурженка перевела интернет-мошенникам 45 тыс. рублей за несуществующий автомобиль

    13:38  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  09 Декабря 2017
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    Оренбурженка перевела интернет-мошенникам 45 тыс. рублей за несуществующий автомобиль

    Оренбург, 9 декабря. Жительница Оренбурга планировала приобрести автомобиль: она перевела 45 тысяч рублей в качестве предоплаты, но машину так и не получила.

    Молодая девушка обратилась в отдел полиции с заявлением. Она сообщила, что на одном из сайтов в сети Интернет, обнаружила объявление о продаже автомобиля. Девушку заинтересовал данный вариант, и она позвонила по указанному номеру, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Неизвестный мужчина сказал, что ей нужно сделать предоплату: перевести необходимую сумму на банковскую карту.

    Мошенник предложил девушке встретиться на станции вокзала города Бузулука и показать автомобиль, однако, когда девушка, которая заранее перевела средства, приехала в назначенное место — никого не было. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #оренбург
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