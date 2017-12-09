Оренбурженка перевела интернет-мошенникам 45 тыс. рублей за несуществующий автомобиль

Оренбург, 9 декабря. Жительница Оренбурга планировала приобрести автомобиль: она перевела 45 тысяч рублей в качестве предоплаты, но машину так и не получила.

Молодая девушка обратилась в отдел полиции с заявлением. Она сообщила, что на одном из сайтов в сети Интернет, обнаружила объявление о продаже автомобиля. Девушку заинтересовал данный вариант, и она позвонила по указанному номеру, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. Неизвестный мужчина сказал, что ей нужно сделать предоплату: перевести необходимую сумму на банковскую карту.

Мошенник предложил девушке встретиться на станции вокзала города Бузулука и показать автомобиль, однако, когда девушка, которая заранее перевела средства, приехала в назначенное место — никого не было. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».