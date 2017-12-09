Количество безработных в Оренбуржье увеличилось почти на 1,4%

Оренбург, 9 декабря. Уровень безработицы в Оренбургской области вырос до 1,38%. На данный момент почти 14 тысяч человек состоят на учете в службе занятости.

По сравнению с прошлым месяцем — начала ноября — количество безработных увеличилось почти на полторы тысячи человек, сообщает «RIA.56.ru». Под угрозой увольнения находятся 724 человека, которые работают на 16 предприятиях. Отмечается, что почти 600 человек работают на неполный рабочий день или ушли в неоплачиваемый отпуск.

Как стало известно, в регионе 8 274 открытых вакансий, отмечается, что по-прежнему не хватает врачей, медсестер и инженеров. Кроме этих профессий востребованы специалисты: водители, машинисты бульдозеров, электросварщики и повара.