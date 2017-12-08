Футболист «Оренбурга» стал лучшим игроком ФНЛ в ноябре

Оренбург, 8 декабря. Лучшим футболистом ноября по версии Футбольной национальной лиги стал игрок «Оренбурга» Денис Попович.

«Оренбург» в ноябре провел пять матчей, и в каждой одержал победу. Самым результативным игроком стал словенский полузащитник Денис Попович, который сделал голевые пасы в матчах с «Енисеем» и «Ротором», забил в игре с «Зенитом-2» и сделал голевую передачу и добавил на свой счет еще забитый мяч в матче против «Факела».

«Поздравляем Дениса с этим достижением», — сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

Второе место получил вратарь «Олимпийца» Артур Анисимов, его команда выиграла в пяти матчах, две встречи прошли всухую. Третью строчку занял защитник «Тамбова» Евгений Шляков, на его счету гол и две результативные передачи.