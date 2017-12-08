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Спорт
Футболист «Оренбурга» стал лучшим игроком ФНЛ в ноябре
Спорт
Футболист «Оренбурга» стал лучшим игроком ФНЛ в ноябре
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    Футболист «Оренбурга» стал лучшим игроком ФНЛ в ноябре

    20:34  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:35  08 Декабря 2017
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    Футболист «Оренбурга» стал лучшим игроком ФНЛ в ноябре

    Оренбург, 8 декабря. Лучшим футболистом ноября по версии Футбольной национальной лиги стал игрок «Оренбурга» Денис Попович.

    «Оренбург» в ноябре провел пять матчей, и в каждой одержал победу. Самым результативным игроком стал словенский полузащитник Денис Попович, который сделал голевые пасы в матчах с «Енисеем» и «Ротором», забил в игре с «Зенитом-2» и сделал голевую передачу и добавил на свой счет еще забитый мяч в матче против «Факела».

    «Поздравляем Дениса с этим достижением», — сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

    Второе место получил вратарь «Олимпийца» Артур Анисимов, его команда выиграла в пяти матчах, две встречи прошли всухую. Третью строчку занял защитник «Тамбова» Евгений Шляков, на его счету гол и две результативные передачи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #фнл #фк оренбург
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