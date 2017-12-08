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Общество
Две новые дороги построят в Оренбурге
Общество
Две новые дороги построят в Оренбурге
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    Две новые дороги построят в Оренбурге

    11:32  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:32  08 Декабря 2017
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    Две новые дороги построят в Оренбурге

    Оренбург, 8 декабря. Две новые дороги построят в 16 микрорайоне Северо-Восточного жилого района Оренбурга. Регион стал участником подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище».

    Общая протяженность двух дорог составит 1,2 километра, сообщает «RIA56.ru». Построят участок дороги от проспекта Северного до улицы Саморядова — по улице Братьев Хусаиновых и участок от улиц Поляничко до Братьев Хусаиновых — по улице Саморядова. Строительство дорог запланировано на следующий год.

    Две новые дороги построят на федеральные деньги, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Будет предоставлена субсидия на сумму 93,9 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #дорога
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