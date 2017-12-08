Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Две новые дороги построят в Оренбурге
Происшествия
Автомобиль Toyota Camry сгорел на улице Чкалова в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобиль Toyota Camry сгорел на улице Чкалова в Оренбурге

    11:12  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  08 Декабря 2017
    37

    Автомобиль Toyota Camry сгорел на улице Чкалова в Оренбурге

    Оренбург, 8 декабря. Автомобиль Toyota Camry, припаркованный на улице Чкалова в Оренбурге, сгорел. Сообщение о возгорании поступило поздно ночью 8 декабря.

    На место происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе шести человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Как стало известно, огонь повредил моторный отсек иномарки на площади два квадратных метра.

    По факту пожара проводится дознание, специалисты устанавливают причины случившегося. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

    Напомним , автомобиль марки ГАЗ загорелся на улице Героев Стратосферы в Воронеже. В результате пожара пострадал мужчина, который находился в салоне автомобиля, его с ожогами рук доставили в больницу.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #оренбург #автомобиль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть