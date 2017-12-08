Автомобиль Toyota Camry сгорел на улице Чкалова в Оренбурге

Оренбург, 8 декабря. Автомобиль Toyota Camry, припаркованный на улице Чкалова в Оренбурге, сгорел. Сообщение о возгорании поступило поздно ночью 8 декабря.

На место происшествия выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения в составе шести человек. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Как стало известно, огонь повредил моторный отсек иномарки на площади два квадратных метра.

По факту пожара проводится дознание, специалисты устанавливают причины случившегося. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

Напомним , автомобиль марки ГАЗ загорелся на улице Героев Стратосферы в Воронеже. В результате пожара пострадал мужчина, который находился в салоне автомобиля, его с ожогами рук доставили в больницу.