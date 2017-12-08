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Мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Новорудном, скончался
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    Мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Новорудном, скончался

    10:59  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:59  08 Декабря 2017
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    Мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Новорудном, скончался

    Оренбург, 8 декабря. Мужчина, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в поселке Новорудный 2 декабря, скончался в ожоговом центре Оренбурга. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Новотроицка Иван Филиппов.

    Мужчина, которому было 40 лет, получил термические ожоги 80% тела, его доставили в больницу, а затем экстренно перевезли в ожоговый центр Оренбурга. Об этом сообщает «Новотроицк.ру».

    На данный момент проводят работы в подвальных помещениях дома, их планируют завершить в первой половине дня в субботу, 9 декабря. Будут вестись работы по снижению риска обрушения здания — укрепят стены. После чего эксперты смогут сказать, есть ли возможность у жильцов забрать свои вещи. Жителям соседних подъездов рекомендуют не делать ремонт и даже переставлять мебель.

    Автор: Дарья Смолина
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    #взрыв газа #погибший #оренбургская область
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