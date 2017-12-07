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Общество
Оренбургская область получила десять машин скорой помощи
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    Оренбургская область получила десять машин скорой помощи

    20:13  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:13  07 Декабря 2017
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    Оренбургская область получила десять машин скорой помощи

    Оренбург, 7 декабря. Оренбургская область получила десять новых машин скорой помощи из федерального центра. Ключи от автомобилей вручили руководителям экстренных служб Оренбуржья в четверг, 7 декабря.

    Новые машины скорой помощи получили станции Оренбурга, Орска, Ясного, Илекского и Октябрьского районов. До конца года Оренбуржье получит еще шесть машин, которые предназначены для моногородов, сообщает «RIA56.ru».

    «Тот факт, что Оренбургская область в очередной раз стала получателем партии автомобилей, говорит о важности работы скорой помощи и о поддержке ее государством и правительством», — сообщает министр здравоохранения региона Галина Золькина.

    В прошлом году регион получил 43 автомобиля, в целом за последние семь лет Оренбургской области предоставили 335 машин.

    Автор: Дарья Смолина
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    #оренбург #оренбургская область #машина скорой помощи
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