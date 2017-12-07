Оренбургская область получила десять машин скорой помощи

Оренбург, 7 декабря. Оренбургская область получила десять новых машин скорой помощи из федерального центра. Ключи от автомобилей вручили руководителям экстренных служб Оренбуржья в четверг, 7 декабря.

Новые машины скорой помощи получили станции Оренбурга, Орска, Ясного, Илекского и Октябрьского районов. До конца года Оренбуржье получит еще шесть машин, которые предназначены для моногородов, сообщает «RIA56.ru».

«Тот факт, что Оренбургская область в очередной раз стала получателем партии автомобилей, говорит о важности работы скорой помощи и о поддержке ее государством и правительством», — сообщает министр здравоохранения региона Галина Золькина.

В прошлом году регион получил 43 автомобиля, в целом за последние семь лет Оренбургской области предоставили 335 машин.