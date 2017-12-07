Водитель ВАЗа сбил пьяную женщину в Медногорске

Оренбург, 7 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля ВАЗ-21093 произошло в Медногорске Оренбургской области вечером в среду, 6 декабря. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель отечественного автомобиля сбил 32-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части. В результате аварии женщина получила ушибы и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает «RIA56.ru».

Дорожно-транспортное происшествие случилось у дома №7 по улице 60 лет ДОСААФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По факту аварии проводится проверка, где выясняются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.