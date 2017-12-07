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Происшествия
Водитель ВАЗа сбил пьяную женщину в Медногорске
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    Водитель ВАЗа сбил пьяную женщину в Медногорске

    13:19  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  07 Декабря 2017
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    Водитель ВАЗа сбил пьяную женщину в Медногорске

    Оренбург, 7 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля ВАЗ-21093 произошло в Медногорске Оренбургской области вечером в среду, 6 декабря. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

    Водитель отечественного автомобиля сбил 32-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части. В результате аварии женщина получила ушибы и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает «RIA56.ru».

    Дорожно-транспортное происшествие случилось у дома №7 по улице 60 лет ДОСААФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. По факту аварии проводится проверка, где выясняются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #оренбургская область
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