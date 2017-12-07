Девушка случайно выпала из окна пятого этажа в Новотроицке

Оренбург, 7 декабря. Молодая девушка — жительница Новотроицка Оренбургской области — случайно выпала из окна квартиры на пятом этаже. По данному факту сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Девушку в состоянии травматического шока доставили в медицинское учреждение города. Пострадавшая получила серьезные травмы: сотрясение головного мозга, перелом голени и компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, сообщает «RIA56.ru».

По словам матери пострадавшей, девушка выпала из окна квартиры дома по собственной неосторожности, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. После проверки, где сотрудники полиции выяснят все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение.